Un accident d'avion fait 17 morts

Au moins 17 personnes ont péri dans l'accident d'un petit avion de passagers assurant la liaison entre l'aéroport international de Juba et la ville de Yirol au Soudan du Sud dimanche, a annoncé le ministre sud-soudanais de l'Information. Il y a trois survivants et deux disparus sur les 22 personnes qui étaient présentes à bord.

L'appareil dans lequel avaient pris place trois enfants s'est écrasé près d'une rivière et des corps ont été récupérés dans l'eau, ont rapporté des témoins. En 2015, plusieurs dizaines de personnes avaient péri dans l'accident d'un avion-cargo de fabrication soviétique transportant des passagers qui s'était écrasé peu après son décollage de Juba, la capitale du Soudan du Sud.

AT LEAST 6 dead as a chartered plane carrying passengers from Juba International Airport to the city of Yirol in South Sudan crashes into a river. https://t.co/LxXKFq6jW1 pic.twitter.com/5Rn1B3YJEK