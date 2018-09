Un accident de bus fait 43 morts

Au moins 43 personnes ont péri mardi dans un accident de bus dans l'État du Telangana, dans le sud de l'Inde, a indiqué à l'AFP un responsable administratif du district. «Nous avons extrait les corps et les emmenons à l'hôpital pour autopsie», a déclaré B. Rajesham, un haut responsable de l'administration locale, joint par téléphone depuis New Delhi.

Kondagattu bus accident: 32 pilgrims feared dead in Telangana as TSRTC bus falls into gorge https://t.co/24oyRIRoaQ via @TOIHyderabad