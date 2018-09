50 pèlerins tués dans un accident de bus

Au moins 50 personnes ont péri mardi dans un accident de bus dans l'État du Telangana, dans le sud de l'Inde, ont indiqué à l'AFP les autorités locales. Transportant quelque 80 passagers, le véhicule est sorti de route dans le district de Jagtial, à environ 150 kilomètres au nord de la capitale régionale Hyderabad. Le car transportait des pèlerins revenant d'un temple hindou, selon la presse indienne.

«Plus de la moitié des morts étaient des femmes, et il y avait au moins trois enfants», a déclaré à l'AFP le responsable administratif local G. Narendhar, joint par téléphone depuis New Delhi.

Kondagattu bus accident: 32 pilgrims feared dead in Telangana as TSRTC bus falls into gorge https://t.co/24oyRIRoaQ via @TOIHyderabad