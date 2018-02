Un accident de trains fait de nombreux morts

Au moins dix personnes ont été tuées et quinze autres blessées dans une collision ferroviaire à Al-Bahaira, dans le nord de l'Egypte, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision, selon un communiqué du ministère.

Trente ambulances ont immédiatement été dépêchées à Kom Hamada, la localité où s'est produit l'accident, a indiqué le porte-parole du ministère Khaled Megahed.

