Un accord de paix paraphé dimanche à Khartoum

L'accord de paix conclu samedi par le gouvernement de Centrafrique et les groupes armés qui en contrôlent la majorité du territoire sera paraphé dimanche à Khartoum, a annoncé le porte-parole de la présidence à Bangui.

La cérémonie aura cependant lieu sans le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui avait initialement prévu de se rendre à Khartoum, a dit à l'AFP le porte-parole, Albert Yaloké Mokpeme.

Le président tchadien Idriss Déby et son homologue soudanais Omar el-Béchir, également prévus, ne devraient pas non plus assister à la cérémonie, selon leur entourage.

Après avoir été paraphé par les représentants du gouvernement et ceux de 14 groupes armés, l'accord devra encore être formellement signé «dans les prochains jours» à Bangui, à une date non précisée, a indiqué le porte-parole de la présidence.

Accord à affiner

L'accord obtenu samedi et annoncé en début d'après-midi par le gouvernement centrafricain, devait encore être «affiné», selon Smaïl Chergui, commissaire à la Paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA) qui a supervisé les négociations.

We are pleased to encourage this first ever direct dialogue between the government and 14 armed groups from the Central African Republic (#CAR, #Centrafrique); who continue to exchange views towards #peace in a calm and responsible manner. cc @UN_CAR @GouvCF #AfricanInitiative pic.twitter.com/SoqZULEhWp