Un accord est toujours possible à Katowice

La présidence polonaise de la COP24 avait demandé que le texte soit prêt jeudi après-midi à l'issue de près de deux semaines de négociations. Les travaux se sont poursuivis jeudi soir pour déterminer la mise en oeuvre de l'accord de Paris établi en 2015, sur son financement et les futurs objectifs à atteindre dans la lutte contre le réchauffement.

Les points d'achoppement devaient être encore discutés durant la nuit de jeudi à vendredi. Un délégué a déclaré à Reuters que «l'aspect financier était la partie la plus délicate».

«On discute d'argent. Cette (réunion, ndlr) concerne des décisions techniques, mais elle a pris une tournure politique», a-t-il ajouté.

Solutions acceptables pour tous

Mercredi, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait mis les délégués en garde contre le risque d'envoyer «un message désastreux» au monde s'ils ne parvenaient pas à s'entendre. «Gâcher cette occasion compromettrait notre dernière chance de mettre un terme aux changements climatiques incontrôlables. Ce ne serait pas seulement immoral, ce serait suicidaire», avait-il dit.

Trois ans après la signature par plus de 190 pays de l'accord de Paris, qui vise à maintenir le réchauffement climatique mondial «bien en dessous» de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère préindustrielle, les participants peinent à trouver les moyens de convertir cet objectif en politiques concrètes.

Constatant le peu de progrès enregistrés depuis le début des négociations, le président polonais de la COP24, Michal Kurtyka, a appelé les délégués à s'entendre sur des solutions acceptables par tous.

