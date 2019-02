Un acte 12 tourné vers les violences policières

En pleine polémique sur les lanceurs de balles de défense (LBD), les «gilets jaunes» défilent samedi à Paris, Lyon ou Montpellier contre les violences policières. Il s'agit de l'acte 12 de la mobilisation contre la politique sociale et fiscale du gouvernement.

Au lendemain de la décision du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative française, de maintenir l'usage des LBD dans les manifestations, une "grande marche des blessés" est prévue dans la capitale française pour réclamer l'interdiction du "LBD-40 et des grenades GLI-F4 et GMD".

"Pour en finir avec la force démesurée qu'impose le gouvernement pour faire taire la contestation", les manifestants sont invités à venir avec "des pansements sur l'oeil, des bandages, de mettre du rouge sur les gilets jaunes en guise de sang", selon des appels lancés sur Facebook. Cette arme non létale a été utilisée plus de 9200 fois depuis le début de la contestation il y a deux mois et demi. Selon le collectif militant "Désarmons-les", 20 personnes ont été gravement blessées à l'oeil - la plupart éborgnées - depuis le 17 novembre.

La police des polices (IGPN) a été saisie de 116 enquêtes selon une source policière, portant pour dix d'entre elles sur de graves blessures aux yeux. Au total, les autorités ont recensé plus de 1900 blessés parmi les manifestants et plus de 1200 au sein des forces de l'ordre.

Dispositif policier "puissant"

Saisi en urgence, le Conseil d'Etat a estimé que le risque de violences dans les manifestations rendait "nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir" aux LBD, une décision jugée "incompréhensible" par des "gilets jaunes".

Face à la controverse, le ministre de l'Intérieur a reconnu vendredi que cette arme dite intermédiaire pouvait "blesser" et a promis de sanctionner "les abus" mais il en a défendu l'utilisation "pour faire face aux émeutiers".

S'il n'y avait pas de magasins pillés, de barricades érigées.

S'il n'y avait pas de voitures brûlées, de bâtiments publics saccagés.

S'il n'y avait pas de forces de l'ordre lynchées.

En somme si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. pic.twitter.com/C3wQQq2fVv — Christophe Castaner 1 février 2019

"S'il n'y avait pas de magasins pillés, de barricades érigées, de voitures brûlées, de bâtiments publics saccagés (...), si la loi était respectée, tout simplement, il n'y aurait pas de blessés", a estimé Christophe Castaner, promettant un dispositif policier "puissant" pour ce douzième samedi de mobilisation.

Ampleur incertaine

L'ampleur de cet acte 12 est encore incertaine, alors que le dernier samedi avait rassemblé, selon le ministère de l'Intérieur, 69'000 "gilets jaunes" sur le territoire contre 84'000 le 19 janvier. Des chiffres systématiquement contestés par les manifestants qui accusent le ministère de l'Intérieur de sous-évaluer la mobilisation.

Comme chaque samedi, des rassemblements sont également prévus à Bordeaux et Toulouse, traditionnelles places fortes de la mobilisation, où les précédents actes ont été émaillés d'incidents avec les forces de l'ordre. Les "gilets jaunes" appellent également à des actions à Nancy, Caen, Nantes, Rouen et Marseille. (ats/nxp)