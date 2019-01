Un agent SNCF inculpé dans un drame ferroviaire

Accident ferroviaire Les experts ont pointé une «maintenance inadaptée» et un «état de délabrement» sur le secteur de Brétigny après l'accident ferroviaire de juillet 2013. Plus...

Déraillement de Brétigny Alors que la justice française doit faire une déclaration sur les causes de la catastrophe ferroviaire de Brétigny du 12 juillet 2013, le rapport mettrait en cause l'état du réseau, selon la presse. Plus...