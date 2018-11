Un appel à la générosité qui vire à l'arnaque

Leur récit avait suscité un vaste élan de générosité sur les réseaux sociaux: trois personnes ont été inculpées jeudi dans le New Jersey pour avoir inventé une histoire qui leur a permis de récolter 400'000 dollars de dons via le site GoFundMe.

Tout avait commencé le 10 novembre dernier, lorsqu'un couple avait lancé une page sur le site de financement participatif GoFundMe appelant à aider un ex-militaire devenu sans-abri, Johnny Bobbitt Jr.

Homeless man and couple made up GoFundMe story, prosecutors say It started as a heartwarming tale. But in a "too good to be true" twist, prosecutors say, Mark D'Amico, Kate McClure and Johnny Bobbitt Jr. now face charges. https://t.co/9x8llMo9ko #USRC pic.twitter.com/zTbGNGLaqr — U.S. Reality Check???? (@USRealityCheck) 15 novembre 2018

Le couple, Katelyn McClure et son petit ami Mark D'Amico, expliquait que M. Bobbitt avait donné son dernier billet de 20 dollars à Mme McClure pour qu'elle puisse acheter de l'essence après qu'elle soit tombée en panne sur l'autoroute près de Philadelphie, et qu'ils voulaient lui témoigner leur «reconnaissance».

La page annonçait un objectif de levée de fonds de 10'000 dollars afin d'aider M. Bobbitt à louer un appartement, trouver une voiture, et faire face à ses dépenses quotidiennes pendant six mois. L'histoire avait ému, avait été reprise par de nombreux médias, y compris la BBC, et des milliers de personnes avaient mis la main au portefeuille, faisant monter la cagnotte à plus de 400'000 dollars.

Les donateurs seront remboursés

Mais la chance avait commencé à tourner en août, lorsque M. Bobbitt avait assigné en justice Mme McClure et M. D'Amico: il affirmait n'avoir vu la couleur que d'une partie des fonds collectés en son nom (75'000 dollars), et accusait le couple d'avoir détourné la générosité de milliers d'Américains à leur profit, s'offrant des voyages et même une BMW, saisie au domicile du couple en septembre.

En fait, au terme de l'enquête, il est apparu que les trois étaient de mèche depuis le départ, a expliqué jeudi Scott Coffina, procureur du comté de Burlington, lors d'un point presse retransmis par les télévisions locales. «Une heure à peine après avoir lancé la page GoFundMe, McClure reconnaissait dans un texto à une amie que toute l'histoire selon laquelle Bobbitt l'avait aidée avait été entièrement inventée», a-t-il expliqué. «Toute la campagne de levée de fonds reposait sur un mensonge» et avait été «concoctée pour pousser des individus au grand coeur à contribuer à la cause», a ajouté M. Coffina.

Tous les trois ont été arrêtés et inculpés de conspiration et vol par tromperie, des délits qui les exposent à «de vraies peines de prison», a indiqué un porte-parole du procureur, en indiquant que la durée exacte dépendrait notamment de leurs éventuels antécédents judiciaires. Le site GoFundMe a assuré que les quelque 14'000 donateurs, qui ont contribué pour au total quelque 403'000 dollars, seraient remboursés, a indiqué le procureur. (afp/nxp)