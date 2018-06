Un attentat suicide en pleine trêve fait 20 morts

Au moins 20 personnes ont été tuées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser samedi parmi une foule de talibans, de membres des forces de sécurité et de civils qui célébraient un cessez-le-feu inédit entre belligérants, selon des responsables.

Au moins 16 autres ont été blessées dans l'attaque, qui s'est produite dans le district de Rodat dans la province orientale de Nangarhar, selon le porte-parole du gouverneur provincial Attaullah Khogyani.

L'Etat islamique responsable?

L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais une source de sécurité afghane a affirmé à l'AFP que l'Etat islamique en était responsable.

Il s'agit du premier attentat depuis l'entrée en vigueur vendredi d'un cessez-le-feu de trois jours annoncé par les talibans à l'occasion de la fin du ramadan.

Les forces gouvernementales observent pour leur part depuis mardi un cessez-le-feu de huit jours face aux talibans.

Prolongation du cessez-le-feu

L'attaque s'est produite peu avant que le président afghan Ashraf Ghani n'annonce une prolongation du cessez-le-feu gouvernemental et ne demande aux talibans d'en faire autant.

«J'annonce une prolongation du cessez-le-feu» au-delà de la date prévue, a-t-il déclaré, précisant que les détails seraient rendus publics ultérieurement. «Je demande aussi aux talibans de prolonger leur cessez-le-feu», qui doit prendre fin dimanche.

L'arrêt des combats avait donné lieu vendredi et samedi à d'inhabituelles scènes de fraternisation entre talibans et forces de sécurité afghanes, qui ont été vus se donnant l'accolade et se prenant en photo ensemble. (afp/nxp)