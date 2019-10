Un atterrissage d'urgence fait 5 morts

Au moins cinq personnes ont été tuées lors de l'atterrissage en urgence jeudi d'un avion cargo près de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.

Une panne de carburant serait en cause.

This morning an Antonov An-12 from Ukraine Air Alliance crash landed near Lviv Airport in Ukraine. The 51 year aircraft was flying from Vigo in Spain and disapeared from ATC radar on approach to Lviv Airporthttps://t.co/AYFAX0NPdk#UKL4050 pic.twitter.com/Dz5sUiwxcT