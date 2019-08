Un avion du régime abattu à Idleb, le pilote capturé

Un avion du régime a été abattu mercredi par les djihadistes et son pilote capturé, une première depuis l'escalade militaire des derniers mois dans le nord-ouest de la Syrie pilonné par les forces pro-Damas, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«Premier avion syrien abattu»

L'avion de chasse, un Soukhoï, survolait une zone à l'est de Khan Cheikhoun, une ville clé du sud de la province d'Idleb, a dit le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane. «Le pilote est désormais aux mains» des djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda), qui dominent la région, a-t-il précisé à l'AFP.

Selon M. Abdel Rahmane, il s'agit «du premier avion syrien abattu» par les insurgés depuis que le régime et son allié russe ont commencé, fin avril, à bombarder quasi quotidiennement la province d'Idleb ainsi que des segments des provinces voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié.

Environ 820 civils ont péri dans les bombardements, selon l'OSDH. Plus de 400'000 personnes ont été déplacées dans cette région où vivent trois millions de personnes, d'après l'ONU.

Outre HTS, la région abrite quelques autres groupes rebelles et échappe toujours au contrôle du président Bachar el-Assad, plus de huit ans après le début du conflit syrien. Elle a fait l'objet d'un accord sur une «zone démilitarisée» conclu en septembre 2018 entre Ankara, parrain des rebelles, et Moscou.

Mais celui-ci n'a été que partiellement appliqué, les djihadistes ayant refusé de se retirer.

Avancée du régime

Depuis plusieurs jours, les forces du régime avancent sur le terrain, aux dépens des djihadistes et des rebelles.

Mercredi, elles ont ainsi progressé en direction de Khan Cheikhoun et «se trouvent désormais à quatre kilomètres à l'ouest» de la ville «après avoir conquis cinq villages» environnants, selon M. Abdel Rahmane.

Des bombardements aériens sur plusieurs localités et villages du sud d'Idleb ont tué un civil à Maaret Hourma, mort dans un raid russe, selon l'OSDH.

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 370'000 morts et déplacé des millions de personnes. (afp/nxp)