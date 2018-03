Un avion russe perquisitionné met Moscou en colère

Le Royaume-Uni a annoncé samedi que la police aux frontière britannique avait perquisitionné à bord d'un avion russe dans un aéroport londonien, une opération qui a provoqué l'indignation de la Russie en pleine crise diplomatique entre les deux pays.

«Il est routinier pour la Border Force de perquisitionner à bord d'avions pour protéger le Royaume-Uni contre le crime organisé et ceux qui essaient d'introduire des substances nocives comme de la drogue et des armes dans le pays», a déclaré le secrétaire d'Etat à la Sécurité, Ben Wallace.

Violation des règlements en vigueur

«Une fois ces contrôles effectués, l'avion a été autorisé à poursuivre son voyage», a-t-il ajouté dans un communiqué. L'ambassade de Russie à Londres avait dénoncé vendredi dans un communiqué une perquisition réalisée par les autorités aéroportuaires britanniques à bord d'un appareil de la compagnie aérienne russe Aeroflot reliant Moscou à Londres à l'aéroport de Heathrow, selon elle «en violation des règlements en vigueur».

Search of @aeroflot plane at @HeathrowAirport was a blatant provocation. Read why: https://t.co/gIHXmfzghB pic.twitter.com/XrtvxAig6e