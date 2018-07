Un avion s'écrase à Pretoria

Au moins 19 personnes ont été blessées dans l'accident d'un avion mardi après-midi près de la capitale sud-africaine, Pretoria, a-t-on appris auprès des services de secours.

«Nous avons 19 blessés, certains légèrement d'autres gravement atteints, mais aucun mort n'est confirmé à ce stade», a déclaré à l'AFP Russell Meiring, porte-parole des services de secours privés ER 24 présents sur place.

