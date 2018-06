Un avion s'écrase dans un quartier de Bombay

«Cinq personnes ont succombé à leurs blessures après que l'avion se fut écrasé, dont un pilote, trois co-passagers et un piéton», a déclaré à l'AFP Deepak Deoraj, porte-parole de la police de la mégapole d'une vingtaine de millions d'habitants.

MORE — 5 people, including a pilot, 3 co-passengers and a pedestrian, died as a result of a plane crash in India's Mumbai, police sayhttps://t.co/JRh9K8rJ7D pic.twitter.com/e5fHltXQhm