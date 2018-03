Un avion se crashe sur une maison: 10 morts

Dix personnes au moins ont été tuées samedi aux Philippines dans l'accident d'un avion de tourisme qui s'est écrasé sur une maison, juste après son décollage d'un aérodrome de la banlieue de Manille, ont annoncé les autorités.

Le bimoteur Piper PA-23 venait de décoller dans la ville de Plaridel lorsqu'il s'est écrasé, tuant les cinq personnes à bord et au moins cinq personnes - trois enfants, leur mère et leur grand-mère - dans une maison, a précisé le chef de la police locale, Julio Lizardo.

NEWS Lite Air Express Piper PA-23 Apache (RP-C299) crashed shortly after takeoff from Plaridel Airport, Philippines. Killing all 6 & 1 on ground. (17-MAR-2018). @RonLopezPH pic.twitter.com/vheGjmagXz