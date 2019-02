Un bébé léopard retrouvé dans un bagage à main

Un homme a été interpellé à l'aéroport de Madras, dans le sud de l'Inde, ont annoncé les autorités samedi. Il transportait un bébé léopard âgé d'un mois dans un bagage à main.

L'homme de 45 ans, dont la nationalité n'a pas été précisée, arrivait de Bangkok. Des bruits émanant de son bagage à main ont éveillé les soupçons des forces de l'ordre.

«Ses réponses étaient évasives, on a donc fait ouvrir son sac pour inspection», a expliqué un responsable de l'aéroport. A l'intérieur, un petit félin d'un kilo à peine, était calé dans un panier en plastique.

passenger from Bangkok intercepted with one leopard cub at airport by AIU officers. She is a month old female , seized and handed over to Forest Dept.The cub will be rehabilitated in Aringar Zoo Chennai.@PIB_India @cbic_india @CITES pic.twitter.com/0ru1PAzA2F