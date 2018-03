Un bébé nommé Donald Trump fait polémique

Quand Donald Trump agrippe son déambulateur pour bébé rose et blanc et se met à arpenter le modeste logis de ses parents à Kaboul, il ignore le scandale que provoque son nom «infidèle» en Afghanistan, pays musulman conservateur.

New born baby named Donald Trump in Afghanistan https://t.co/KyOlLyjEa7

Commentaires «vulgaires et insultants»

Le petit garçon aux joues roses âgé d'un an et demi, nommé en hommage au milliardaire américain, est au centre d'une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis qu'une photo de ses papiers d'identité afghans y a été publiée. Prénom: Donald. Nom: Trump.

Son père Sayed Assadullah Pooya, un admirateur assumé de l'homme d'affaires américain devenu président des Etats-Unis, et son épouse sont depuis submergés de commentaires «vulgaires et insultants» quant au choix du nom de leur troisième enfant, dit-il.

Certains usagers de Facebook sont allés jusqu'à leur envoyer des menaces de mort pour lui avoir donné un «nom infidèle», tandis que d'autres les accusent de mettre en danger la vie de leur fils.

Des internautes accusent même le couple d'avoir choisi ce patronyme dans l'espoir d'obtenir l'asile aux Etats-Unis, ce que dément vivement le père, un enseignant de 28 ans.

«Je ne savais pas au début que des Afghans se montreraient aussi sensibles envers un nom. Je ne m'attendais pas à cela», déclare-t-il à l'AFP tandis que le petit Donald s'amuse avec une application musicale sur le téléphone paternel.

Selon M. Sayed, ce sont les fonctionnaires de l'Etat civil qui ont publié la photo de ses papiers, initiant une polémique qui l'a contraint à fermer son compte Facebook.

Même les voisins des Sayed, dans le quartier chiite où ils résident à Kaboul, ont proféré des menaces à l'égard de la famille, leur intimant de s'en aller.

«Quand je quitte la maison, je me sens intimidé», avoue M. Sayed, agenouillé sur des coussins, vêtu d'un costume sombre.

Baby Donald Trump causes a stir in Afghanistan https://t.co/vnqwr3MNd7 via @TOIWorld pic.twitter.com/VrNsZ7Wfjs