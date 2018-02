Un braconnier dévoré par des lions

Des lions ont dévoré la semaine dernière dans une réserve animalière du nord-est de l'Afrique du Sud un homme que la police locale soupçonne d'être un braconnier.

La tête et les restes fraîchement consommés de la victime ont été découverts samedi dans une réserve privée de Hoedspruit, près du fameux parc national Krüger, a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole des forces de l'ordre.

New information has come in that the man mauled to death by lions on a game reserve close to Hoedspruit is believed to be a poacher and not a farm worker. #hoedspruit https://t.co/QPUoZkmqQH