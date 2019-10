Un camion piégé blesse une vingtaine d'enfants

Un attentat au camion piégé a tué deux policiers afghans et blessé environ 20 enfants d'une école religieuse dans la province orientale de Laghman, mercredi, selon le porte-parole du gouverneur de la province.

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, visait le quartier général de la police du district de Ali Shin, selon Asadullah Daulatzai.

L'explosion, qui a aussi blessé six policiers, a été si puissante qu'elle a partiellement détruit une madrassa (école religieuse) voisine. Les jeunes étudiants ont été blessés par des éclats de verre.

Les provinces de l'est de l'Afghanistan, dont fait partie Laghman, sont le théâtre d'attaques fréquentes des talibans contre les forces de l'ordre. Elles font régulièrement des victimes parmi les civils.

Ces derniers mois, les violences se sont concentrées autour de l'élection présidentielle. Plus de 450 civils ont été victimes d'attaques, dont 85 sont morts, dans la campagne électorale et le premier tour de l'élection, tenu le 28 septembre, principalement à cause des talibans, a annoncé l'ONU mardi. (afp/nxp)