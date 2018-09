Un candidat victime d'une attaque au couteau

Le député brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tête des sondages en vue de l'élection présidentielle brésilienne d'octobre, a été grièvement poignardé jeudi en pleine réunion électorale. Il a dû subir une opération chirurgicale, selon une source médicale.

Jair #Bolsonaro, candidat d’extrême droite en tête des intentions de votes pour la présidentielle au #Brésil, vient d’être poignardé en pleine rue. Ses jours ne seraient pas en danger. pic.twitter.com/XdWXajuvNN — Samuel Duhamel (@SamuelDuhamel) 6 septembre 2018

Le fils du candidat avait, dans un premier temps, indiqué sur Twitter que son père ne souffrait que d'une blessure superficielle à l'abdomen. Mais, il a ensuite déclaré sur Twitter que son père, hospitalisé en urgence, avait «le foie, un poumon, et une partie de l'intestin perforés» et «avait perdu beaucoup de sang».

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós! — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 6 septembre 2018

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor! — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 6 septembre 2018

L'hôpital de la ville de Juiz de Fora, une localité de 700'000 habitants dans l'Etat du Minais Gerais (sud-est) où le candidat présidentiel a été attaqué, a toutefois démenti peu après que le foie de M. Bolsonaro ait été touché. Selon l'hôpital, cité par le site d'information G1, M. Bolsonaro a été atteint à l'intestin, mais pas au foie, et son état a été jugé «stable».

Des images télévisées ont montré M. Bolsonaro, 63 ans, juché sur les épaules de sympathisants, recevant un coup violent sous le thorax et s'effondrer en arrière avec une grimace de douleur, avant d'être évacué. Il était en pleine campagne, saluant la foule dans une rue bondée de la ville de Juiz de Fora, à trois heures de route de Rio de Janeiro, quand il a été agressé.

Candidat de droite à la présidentielle du Brésil, Jair Bolsonaro, poignardé cet après-midi en plein acte de campagne. Son fils, Flavio, assure qu'il s'agit d'une blessure superficielle #6sep pic.twitter.com/hQR7j3C0NR — Andreina Flores (@andreina) 6 septembre 2018

Suspect arrêté

La police de la ville, située dans l'Etat du Minas Gerais, a annoncé avoir arrêté un suspect. Il s'agit d'un homme de 40 ans, qui «portait un couteau enveloppé dans un tissu».

Elu député depuis près de trois décennies, M. Bolsonaro arrive largement en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle (22%), après l'invalidation de la candidature de l'ex-président Lula, condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption.

M. Bolsonaro, du petit parti social libéral (PSL), serait toutefois battu facilement par la quasi totalité de ses adversaires au deuxième tour, selon l'enquête d'opinion publiée tard mercredi. Ancien capitaine de l'armée et personnage controversé, il est un grand admirateur de la dictature militaire (1964-85) et un habitué des dérapages racistes, misogynes ou homophobes.

Il a vanté publiquement les mérites de la junte militaire au Brésil, dont il a regretté par le passé qu'elle n'ait pas tué plus de monde à l'époque de la dictature. Il a aussi déclaré à maintes reprises que la police devrait être autorisée à ouvrir le feu sans limites sur les trafiquants de drogue et autres criminels. Il doit prochainement comparaître devant la cour suprême pour incitation à la haine et au viol.

«Punition exemplaire»

La plupart des candidats les plus en vue pour le scrutin ont rapidement condamné l'attaque contre le député d'extrême droite. L'écologiste Marina Silva, en 2e position dans les sondages derrière lui (12% des intentions de vote) pour le 1er tour, a jugé cette attaque «inadmissible» et évoqué «un double attentat, contre son intégrité physique (de M. Bolsonaro) et contre la démocratie».

Le candidat du PSDB de centre droit Geraldo Alckmin a réagi sur Twitter en estimant que «la politique se fait par le dialogue, et jamais avec la haine».

L'ex-gouverneur de Sao Paulo, a espéré que «l'enquête sur l'attaque subie par le député Jair Bolsonaro sera rapide, et la punition exemplaire», tout en souhaitant un «prompt rétablissement au candidat».

Un autre candidat, Ciro Gomes (centre gauche), a rejeté dans un tweet également «la violence comme language politique» et exprimé sa «solidarité» au député. Il a exigé que «les autorités punissent les responsables de cette barbarie». (afp/nxp)