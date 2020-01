Un car tombe dans un puits: 26 morts

Vingt-six personnes ont péri dans l'ouest de l'Inde lorsque leur car a percuté un rickshaw et est tombé dans un puits, ont annoncé mercredi les autorités locales.

L'accident est survenu mardi soir dans le district de Nashik, à quelque 150 kilomètres au nord-est de la capitale économique Bombay. Les sauveteurs se sont affairés pendant des heures pour récupérer des survivants et sortir, à l'aide d'une grue, le car rouge et blanc du puits.

Death toll in Nashik bus accident goes up to 26 : Policehttps://t.co/m8oZmq4hHc — Hindustan Times (@HindustanTimes) January 29, 2020

«Nous avons mené des opérations de sauvetage toute la nuit et avons récupéré 26 corps. 32 autres personnes blessées ont été envoyées pour être soignées», a déclaré à l'AFP Sachidanand Gawde, porte-parole de l'unité de gestion des catastrophes.

150 000 morts par an

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances pour cet accident «malheureux». «En cette heure de tristesse, mes pensées vont aux familles en deuil. Puissent les blessés se remettre rapidement», a-t-il tweeté.