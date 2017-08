Un célèbre défenseur des éléphants abattu

Un célèbre défenseur sud-africain de l'environnement a été tué par balles par des inconnus à Dar es Salaam, a annoncé jeudi soir sa fondation. Il s'était consacré à la lutte contre le braconnage des éléphants en Tanzanie.

Wayne Lotter, co-fondateur de la branche tanzanienne de la fondation de protection de la nature PAMS (Protected Area Management Solutions), a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi à Masaki, un quartier huppé de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, a annoncé PAMS dans un communiqué. Les motivations des auteurs sont inconnues.

Un héros

«Wayne avait consacré sa vie à la faune sauvage africaine, travaillant d'abord, alors qu'il était encore jeune homme, comme ranger dans son Afrique du Sud natale, puis en étant à l'avant-garde de la lutte contre le braconnage en Tanzanie», écrit la fondation dans son communiqué. Celle-ci assure que la police tanzanienne a ouvert une enquête.

La célèbre primatologue Jane Goodall a réagi à l'annonce en qualifiant M. Lotter de «héros», qui avait du faire face à «des menaces personnelles» dans sa lutte contre le braconnage. «Si ce lâche attentat était une tentative de mettre fin au travail de la fondation PAMS, ce sera un échec», a-t-elle ajouté.

900 braconniers arrêtés

La Tanzanie, l'un des pays qui comptent la plus importante population d'éléphants sur le continent africain, est aussi l'un des plus touchés par le braconnage. Un recensement récent notait que la population de pachydermes y a diminué de 60% entre 2009 et 2014.

La fondation PAMS estime toutefois qu'une «réduction considérable» du braconnage a été constatée depuis 2014, notamment grâce aux efforts d'une unité tanzanienne d'élite spécialisée dans les crimes «graves» nationaux et internationaux (NTSCIU), dont le braconnage.

La fondation PAMS aide au financement de cette unité, qui a arrêté près de 900 braconniers ces dernières années, dont la Chinoise Yang Fenlan, surnommée la «reine de l'ivoire», actuellement jugée pour le trafic illégal de 706 défenses d'éléphants entre 2000 et 2014.

En mars, le plus célèbre trafiquant d'ivoire tanzanien, Boniface Matthew Maliango, surnommé «le Diable», a été condamné à 12 ans de prison après son arrestation par la NTSCIU. (ats/nxp)