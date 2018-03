Un centre commercial prend feu: cinq morts

Cinq personnes, dont un enfant, ont péri dimanche dans l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo, une ville industrielle en Sibérie Occidentale, a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.

Selon les dernières informations, «cinq personnes, parmi lesquelles trois femmes, un enfant et un homme ont été tués» dans l'incendie de ce centre commercial, situé sur l'une des avenues principales de Kemerovo, précise le communiqué. «32 personnes ont demandé une aide médicale, et 30 d'entre elles ont été hospitalisées», selon la même source.

#BREAKING A terrible fire in the shopping center in Russian city of #Kemerovo. Four children burned alive. People are jumping out of the windows. Video @Front_News_eu #???????? #?????? #Russia #?????? pic.twitter.com/KfLmaHt7P2