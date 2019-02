Un cimetière juif profané dans un village en Alsace

«Environ 80 tombes» du cimetière juif de Quatzenheim (Bas-Rhin), au nord-ouest de Strasbourg, ont été découvertes profanées mardi, a annoncé la préfecture du Bas-Rhin qui a condamné «avec la plus grande fermeté» un «acte antisémite odieux».

«Ce mardi 19 février, environ 80 sépultures du cimetière israélite de Quatzenheim ont été découvertes profanées», indique dans un communiqué la préfecture, alors que plusieurs rassemblements sont prévus mardi en France contre la forte hausse des actes antisémites.

Le président Emmanuel Macron se rendra mardi en Alsace, dans l'est de la France, où 80 sépultures d'un cimetière juif ont été profanées, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur la radio RTL.

Ce déplacement du chef de l'Etat intervient avant sa visite au Mémorial de la Shoah à Paris, qui précédera de nombreux rassemblements contre la hausse des actes antisémites en France.

«C'est secousse après secousse»

Le parquet de Strasbourg, compétent dans cette affaire, a indiqué à l'AFP ouvrir une «enquête de flagrance» confiée à la section de recherches (SR) de la gendarmerie de la capitale alsacienne.

Selon un photographe de l'AFP, les tombes ont été marquées à la bombe de croix gammées bleues et jaunes. Une sépulture porte également l'inscription «Elsassisches Schwarzen Wolfe» («Les loups noirs alsaciens»), possible référence à un groupe autonomiste alsacien actif dans les années 70.

Cité dans le communiqué de la préfecture, Jean-Luc Marx, préfet du Bas-Rhin, a condamné «avec la plus grande fermeté cet acte antisémite odieux et exprime son soutien le plus total à la communauté juive qui a une nouvelle fois été prise pour cible».

«L'antisémitisme porte atteinte aux valeurs de la République que tous les Français ont en partage. Aucune violence, aucune manifestation de haine ou d'intolérance ne doit mettre en péril le vivre ensemble», a-t-il ajouté.

«Ça ne s'arrête plus, c'est secousse après secousse. Je ne sais combien de temps on va tenir (...) J'ai envie de vomir», a indiqué à l'AFP Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin. (afp/nxp)