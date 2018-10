Un colis suspect adressé à Robert de Niro

Un colis suspect a été adressé à l'acteur américain Robert de Niro, très critique du président Donald Trump, a indiqué jeudi la police new-yorkaise. Ce paquet est similaire à ceux adressés mardi et mercredi à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN. Un employé des TribeCa Productions, la société de production de De Niro, a signalé à la police le colis suspect, qui était adressé à l'acteur, vers 05H00 heure locale (09H00 GMT), a indiqué un porte-parole de la police.

La police a envoyé sur place sa brigade de déminage et le colis a été retiré et transporté dans son centre d'analyses du Bronx, a ajouté le porte-parole.

