Un complice de Dutroux agressé après sa libération

Michel L., un complice du pédophile belge Marc Dutroux, sorti de prison en décembre après plus de 20 ans d'incarcération, a été agressé jeudi à Bruxelles. Il a été roué de coups et son appartement a été saccagé, a affirmé son avocate à la chaîne télévisée RTL.

Selon l'avocate, il a d'abord été reconnu mardi par des personnes qui l'ont insulté près de son domicile d'Anderlecht. Puis, jeudi, il a été une seconde fois pris à partie, «roué de coups et passé à tabac». Son appartement a également été saccagé, selon la même source.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour coups et blessures volontaires. Michel L., en libération conditionnelle depuis le 2 décembre, a été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement et à la séquestration de plusieurs des victimes du pédophile belge.

Homme à tout faire

Aujourd'hui âgé de 48 ans, Michel L. avait été arrêté en 1996 en même temps que Marc Dutroux et Michelle Martin, qui était à l'époque la compagne du pédophile. Michel Lelièvre était considéré comme «l'homme à tout faire» de Dutroux, qui a été condamné à perpétuité.

Michel L. a été condamné pour sa participation à l'enlèvement de deux adolescentes, An et Eefje, en 1995 sur la côte belge. Leurs cadavres avaient été retrouvés un an plus tard avec ceux de deux fillettes de 8 ans, Julie et Melissa, enterrés dans les propriétés de celui qui est considéré comme un des pires criminels de l'histoire en Belgique.

La cour d'assises d'Arlon en 2004 a aussi considéré que Michel L. avait aidé Marc Dutroux lors du rapt de Laetitia et Sabine, qui, elles, seront retrouvées vivantes en août 1996, emmurées dans une maison à Charleroi (sud). (ats/nxp)