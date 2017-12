«Un conflit sur Jérusalem, c’est des familles en deuil!»

À la rentrée des classes, Smadar, 14 ans, allait acheter des livres sur la rue Ben Yehuda, à Jérusalem-Ouest, lorsqu’elle a été tuée dans un attentat à la bombe. C’était le 4 septembre 1997. «Ma blessure ne guérira jamais», lâche son père, Rami Elhanan. «Les Palestiniens sont acculés, au pied du mur. Il y aura encore des violences», prédit l’Israélien. Depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par les États-Unis, des milliers de Palestiniens manifestent leur colère dans la rue. «Trump joue avec le feu», estime cet ancien soldat.

Pour Wajeeh Tomeezi, les scènes d’affrontement sont tristement familières. Dans son village d’Idna, près d’Hébron, son frère Hazem est mort sous les balles de l’armée israélienne au cours de la première Intifada. Le gamin palestinien de 13 ans lançait des pierres pour protester contre l’occupation militaire. Dix ans plus tard, pendant la seconde Intifada, la voiture de ses cousins a été prise pour cible par des colons israéliens, tuant un enfant de 12 ans et un bébé de 4 mois. «Quand j’ai vu le bain de sang, j’ai compris que je devais agir», raconte le père de cinq enfants.

Se venger? Après la colère, Wajeeh et Rami ont plutôt choisi le dialogue. Les deux amis, devenus «des frères», militent pour la paix au sein de l’organisation Le cercle des parents - Forum des familles. Le mouvement, lancé en 1995 par Yitzhak Frankenthal, dont le fils a été kidnappé et tué par le Hamas, rassemble Israéliens et Palestiniens qui ont perdu un proche dans le conflit. «Ce sont les familles qui paient le plus lourd tribut», ajoute Rami, codirecteur. Malgré une accalmie, les manifestations continuent tous les vendredis à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza. Dans la bande côtière sous blocus, on craint une nouvelle guerre. «Nous sommes assis sur une poudrière. Un mauvais calcul d’Israël ou du Hamas pourrait engendrer une déflagration», estime Jacques Neriah, ex-analyste des services de renseignement militaire israéliens.

Dans l’État hébreu, il existe plus de 30 000 familles endeuillées, évalue Rami. Au moins dix fois plus chez les Palestiniens, croit savoir Wajeeh. Deux mondes parallèles dans un si petit territoire. «Plusieurs Palestiniens n’ont jamais rencontré un Israélien ailleurs qu’aux checkpoints», rapporte Rami. «Et les Israéliens, eux, nous perçoivent comme des terroristes», réplique Wajeeh. Les deux hommes font la tournée des écoles pour essayer de changer les perceptions. «Se parler est la première étape pour réaliser que nous sommes d’abord et avant tout des êtres humains», poursuit-il. Pas des ennemis.

Dans le camp de réfugiés de Shuafat, Ameerah et ses cinq enfants vivent au septième étage d’un immeuble délabré avec vue sur le mur de séparation. Au-dessus de sa tête, un dessin de son mari, Ibrahim al-Akri, mort en «martyr» en 2014. Le père de famille a foncé avec une voiture sur la foule, tuant deux policiers israéliens avant d’être abattu. «Il avait été choqué la veille par les violences policières dont il avait été témoin sur l’esplanade des Mosquées», plaide sa femme. «Nous avons tous été surpris», répète l’un de ses cousins, qui parle d’un «geste spontané». Du haut de ses 14 ans, son fils Hamze est partagé entre tristesse et fierté. «Je comprends les Palestiniens qui se soulèvent pour Jérusalem mais je n’irai pas lancer des pierres», dit l’ado, qui préfère l’éducation aux confrontations dans la rue.

Rami Elhanan tente de comprendre la réalité de ceux qui vivent de l’autre côté du mur. «Personne ne naît tueur ou victime», martèle l’Israélien. Sur son téléphone, il montre une photo de sa fille, alors âgée de 3 ans, tenant une affiche sur laquelle il est écrit: «L’occupation, ça suffit!» En Israël, Rami est à contre-courant. «Dans les moments de doute, je sens ma fille me souffler à l’oreille que je mène le bon combat». Cela fait vingt ans. (24 heures)