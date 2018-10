Un corps extrait de l'avion qui s'est écrasé

Le Boeing 737-800 d'Air Niugini tentait de se poser vendredi sur l'aéroport de Weno, en Micronésie, mais s'est retrouvé dans le lagon Chuuk, où il a immédiatement commencé à couler.

PLANE CRASH / WATER LANDING

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.



????????Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz