Un «cyberdissident» écope de cinq ans de prison

La justice chinoise a condamné un «cyberdissident» à cinq ans de prison pour «incitation à la subversion de l'Etat», a annoncé mardi l'organisation Human Rights Watch (HRW). Liu Feiyue est le fondateur d'un site internet qui révèle des abus supposés des autorités.

Liu Feiyue a créé et dirigé le site Minsheng Guancha (Civil Rights and Livelihood Watch) qui publie des articles en mandarin sur des sujets peu traités par les médias traditionnels chinois: violences policières, manifestations, pétitionnaires réclamant justice ou encore corruption. Il a été condamné par le tribunal populaire intermédiaire de Suizhou, dans la province du Hubei (centre).

Crainte des fuites

«Poursuivre en justice le rédacteur en chef d'un site internet consacré aux droits de l'Homme montre à quel point le gouvernement chinois craint les reportages indépendants sur les abus commis en Chine», a affirmé à l'AFP Yaqiu Wang, chercheuse au sein de HRW.

Ce verdict «montre encore une fois comment le gouvernement chinois utilise le système judiciaire pour faire taire les dissidents», a renchéri Patrick Poon, chercheur à Amnesty International (AI).

