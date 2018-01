Un cyclone fait un mort et trois disparus

«Actuellement, le bilan provisoire fait état d'un décès, trois personnes portées disparues, 10'465 personnes déplacées et plus de 12'000 sinistrés», a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) dans un communiqué.

Le cyclone a frappé Madagascar vendredi matin, avant de balayer la partie orientale de la Grande Ile et de quitter le territoire samedi soir.

#LatestNews: Tropical Cyclone #Ava reached #Madagascar's east coast today & is expected to continue southward along the coast over the weekend. https://t.co/VoXFTJQih7



Follow @UNOCHA_ROSEA for the latest updates on #CycloneAVA pic.twitter.com/0eTyCTEjZC — UNOCHA (@UNOCHA) January 5, 2018

Pauvreté

Des vents violents et des pluies diluviennes ont laissé sous l'eau des villes, comme Tamatave (est), et les bas quartiers de la capitale, Antananarivo. La route nationale numéro deux, reliant la côte est à la capitale, a été coupée à plusieurs endroits en raison d'éboulements de terrain, d'arbres déracinés et de montée des eaux.

Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, est régulièrement touché par des cyclones. En mars 2017, Enawo avait fait au moins 78 morts.

Au cours des dix dernières années, Madagascar a été frappé par quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales. (ats/nxp)