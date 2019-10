Un des fils d'El Chapo arrêté au Mexique

Les autorités mexicaines ont annoncé avoir arrêté un des fils de Joaquin «El Chapo» Guzman au moment même où de violents affrontements opposaient jeudi soir les forces de l'ordre à des bandes armées, à Culiacan, fief du baron de la drogue emprisonné aux Etats-Unis.

Un homme qui s'est présenté comme étant Ovidio Guzman Lopez a été arrêté avec trois autres personnes, après une attaque contre une patrouille de la Garde nationale, a indiqué le secrétaire d'Etat à la Sécurité et la protection des citoyens, Alfonso Durazo.

Chaos in Culiacán in México as sicarios and drug cartels are at war with Mexican authorities. The drug cartels have access to heavy weaponry such as technicals and 50 calibre machine guns #Mexico pic.twitter.com/ahvrG3Rp1x