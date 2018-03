Un éléphant qui fume intrigue les scientifiques

Des scientifiques ont cru avoir la berlue en Inde. En effet, une caméra placée dans le parc national de Nagarhole, dans le sud-ouest du pays, a permis de capturer des images pour le moins étonnantes: celle d'une éléphante qui fume, rapportent plusieurs médias dans Science et Avenir.

Des pièges photographiques installés dans cette réserve où l'on peut apercevoir des tigres, des ours et des éléphants d’Asie à l'état sauvage, montrent la femelle ramasser quelque chose sur le sol et le porter à sa gueule avec sa trompe. Avant d'expirer un gros nuage de fumée blanche.

Selon un expert de la Wildlife Conservation Society (WCS), spécialiste des éléphants, le pachyderme pourrait avoir essayé d'avaler du charbon de bois. Et ce serait des cendres que la femelle expirerait ensuite. Ceci sans doute dans le but de se soigner. En effet, le charbon peut permettre de lutter contre une intoxication. Il peut aussi servir de laxatif et il semblerait que les animaux en consomment facilement après des feux de forêt ou des incendies contrôlés.

Un éléphant qui fume n'aurait peut-être donc rien d'exceptionnel. (nxp)