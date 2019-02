Un feu de forêt dévaste la Nouvelle-Zélande

Un important feu de forêt en Nouvelle-Zélande risque de se poursuivre pendant des semaines, mais il s'est éloigné des zones habitées, ce qui devrait permettre le retour de résidents évacués, ont annoncé lundi les pompiers.

Environ 3000 habitants de Wakefield, localité proche de Nelson, dans le nord de l'Île du Sud, ont reçu l'ordre de partir samedi car les flammes n'étaient plus qu'à deux kilomètres de chez eux. L'incendie s'était déclaré la semaine dernière, dans un contexte de forte chaleur. Plus de 2300 hectares, lundi, avaient brûlé.

John Sutton, un responsable des pompiers, a indiqué qu'en dépit de l'amélioration des conditions, il était encore trop tôt pour affirmer que l'incendie était sous contrôle. «La chaleur est encore très forte et il reste beaucoup de zones qui n'ont pas brûlé», a-t-il dit aux journalistes. «Ces feux mobiliseront des pompiers jusque mars», a-t-il prédit.

#nelsonfire is the worst #wildfire to affect #NewZealand since 1955

Latest #Sentinel2 ???????????? image is cloudy (see below ??) but our #Landsat partners have captured the burn scar on 7 February @nzherald @USGSLandsat @NASA_Landsat pic.twitter.com/HMfbL9jhOT