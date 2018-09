Un feu ravage le Musée National de Rio

Un énorme incendie a ravagé dimanche au Musée National de Rio de Janeiro, l'un des plus anciens musées du Brésil, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le sinistre, d'origine encore inconnue, a débuté vers 19h30 heure locale (22h30 GMT) alors que le musée était fermé au public, ont indiqué les médias brésiliens.

O fogo já consumiu toda a frente do Museu Nacional do Rio de Janeiro.



Todo o acervo já foi completamente destruído, os bombeiros não conseguem mais controlar.



O incêndio continua se alastrando para os fundos, que continua queimando sem parar.



Só há uma escada majiru no local. pic.twitter.com/6JKa5EnpCT — POLITZ (@PolitzOficial) 3 septembre 2018

«Aujourd'hui est un jour tragique pour le Brésil. Deux cents ans de travail, de recherche et de connaissance ont été perdus», a déclaré le président Michel Temer dans un communiqué de presse.

Incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor p/ nossa história não se pode mensurar, pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos brasileiros — Michel Temer (@MichelTemer) 3 septembre 2018

Des images aériennes montrent le majestueux bâtiment, situé dans la partie nord de Rio de Janeiro, ravagé par d'immenses flammes, sans que l'action des pompiers déployés sur place ne parvienne à les éteindre.

BOLETIM URGENTE: Fogo no Museu Nacional

Esta noite de domingo, iniciou-se um incêndio no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro.

Mais informações: https://t.co/izrBhPmz0z pic.twitter.com/EtOL7iWKPV — Jornal Atipó (@AtipoJornal) 3 septembre 2018

O Museu Nacional é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, como o Estado fluminense, está mal, está mal. Tudo isso é patrimônio nacional, tudo isso faz parte do Brasil, e está caindo por terra, sem que ninguém pareça conseguir fazer alguma coisa. E agora, o fogo. pic.twitter.com/rEgVMLmUzl — Gilberto G. Pereira (@gilbertgpereira) 3 septembre 2018

Créé par le roi Jean VI et ouvert en 1818, le Musée National compte parmi les musées les plus anciens et les plus importants du Brésil et possède plus de 20 millions de pièces de valeur.

L'incendie «est une tragédie pour la culture», a déclaré à TV Globo le directeur d'un autre musée brésilien, le Musée historique national, Paulo Knauss.

Le site internet du Musée National détaille les oeuvres présentes dans le bâtiment: une collection égyptienne, une autre d'art et d'artéfacts gréco-romains, des collections de paléontologie comprenant un squelette d'un dinosaure trouvé dans la région de Minas Gerais ainsi que le plus ancien fossile humain découvert au Brésil, connu sous le nom de «Luzia».

(afp/nxp)