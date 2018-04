Un fils séquestre ses parents durant six mois

«J'ai tout fait pour le bien de mes parents.» Thomas, un habitant de Pontarlier (F) de 34 ans, a clamé son innocence, lundi, devant le tribunal, selon L'Est républicain. Le son de cloche est tout autre de la part de l'avocate des parents. «C’est un vrai despote, il les a isolés de leur entourage, ils sont tétanisés et traumatisés à l’idée de le voir revenir.»

A l'automne dernier, le trentenaire s'installe chez ses parents après s'être retrouvé sans toit. C'est là que les choses dérapent. Thomas confisque les cartes bancaires et les chéquiers de ses parents. Son père, en chaise roulante, doit quitter son lit médicalisé pour dormir au salon.

Le fils n'ouvre plus les volets, prive le père de cigarettes ou de sortie en fauteuil roulant sur le pas de la porte. Il est également violent envers sa mère. En outre, il enferme ses parents à clés, lorsqu'il sort. Par «principe de sagesse», affirme Thomas. C'est finalement sa mère qui portera plainte.

Possible récidive

La justice a condamné ce despote à 24 mois de prison, dont douze ferme, avec une mise à l'épreuve de trois ans. Il ne pourra plus contacter ses parents ou se rendre à Pontarlier durant cinq ans. Il est également tenu à un suivi. Il faut dire qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà été condamné pour violences sur ascendant, il y a quatre ans.

L'expert-psychiatre l'a jugé atteint de schizophrénie paranoïde et a évoqué une possible récidive. Quant aux parents, ils ne souhaitent plus voir leur fils. Mais celui-ci a encore lâché après l'énoncé du verdict: «Je peux même pas leur faire un petit courrier». (cbx/nxp)