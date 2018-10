Un fonds contre les catastrophes naturelles

La Banque mondiale a lancé vendredi un nouveau fonds de 150 millions de dollars pour aider à assurer les pays exposés aux risques de catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique.

