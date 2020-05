Un fort séisme survient en Crète sans faire de blessés

Un séisme de magnitude 6 s'est produit samedi au large de la Crète, a annoncé l'Observatoire géodynamique d'Athènes, sans faire ni victimes ni dégâts importants, selon les premières informations des autorités locales.

«Aucune victime et aucun dégât grave n'ont été signalés pour l'instant», a affirmé à l'AFP un responsable de la police locale joint par téléphone. Qualifié de «très fort» par l'Observatoire d'Athènes, le tremblement de terre a eu lieu à 13h51 en Suisse (15h51 locales).

Son épicentre était situé à 55 kilomètres au large de la ville d'Iérapetra, dans le sud de l'île, et à 424 kilomètres au sud d'Athènes, selon un communiqué de l'Observatoire. La secousse a été ressentie surtout en Crète et des éboulements de terre ont été signalés sur des routes du département de Lasithi, dont la plus grande ville est Iérapetra, selon les pompiers.

«Heureusement le séisme s'est produit à 19 kilomètres de profondeur en mer et il n'y a pas eu d'importants dégâts, au moins pour l'instant», a indiqué Giorgos Aspradakis, responsable des pompiers à Lasithi.

«Le séisme a duré longtemps», a témoigné Georgia Santamouri, 29 ans, qui habite à Héraklion, le chef-lieu de la Crète situé à 96 kilomètres de Iérapetra. «J'étais au lit, j'ai eu tellement peur qu'au début je ne pouvais pas bouger, puis je me suis précipitée dehors», a-t-elle ajouté.

A tsunami occurred a few hours ago in Ierapetra (#Greece), south of #Crete following an Mw6.6 earthquake in the Hellenic Trench; this is a dangerous tsunamigenic zone in the middle of the Mediterranean Sea. The tsunami is 20 cm high (see figure) #Tsunami #Earthquake #Ierapetra pic.twitter.com/OCYqr2Ta8r