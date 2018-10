Un glissement de terrain fait au moins 31 morts

Au moins 31 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies jeudi dans l'est de l'Ouganda, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental.

«Le nombre de morts confirmés est pour le moment de 31», a déclaré à l'AFP Martin Owor, commissaire du gouvernement pour la réponse aux catastrophes, selon lequel «l'évaluation» de la situation par les équipes de secours est toujours en cours.¨

AT LEAST 40 bodies recovered as mudslides sweep villages in Bududa District in eastern Uganda following heavy rains. pic.twitter.com/zXk2C8MOPp