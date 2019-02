Un gouverneur s'excuse pour une photo raciste

Le gouverneur démocrate de l'Etat américain de Virginie, Ralph Northam, a confirmé vendredi qu'il apparaissait bien sur une photo raciste dans un album d'école, se disant «sincèrement désolé».

«Plus tôt aujourd'hui, un site internet a publié une photo de moi dans mon album d'école de médecine en 1984 dans un déguisement qui est à l'évidence raciste et insultant», a écrit le gouverneur dans un communiqué. «Je suis sincèrement désolé pour la décision que j'ai prise d'apparaître ainsi sur cette photo et pour le mal que j'ai causé à l'époque et maintenant», a poursuivi Ralph Northam.

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX