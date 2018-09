Un hélicoptère s'écrase en montagne au Népal

Un hélicoptère avec sept personnes à bord dont un alpiniste japonais s'est écrasé samedi sur un flanc de montagne dans le centre du Népal, ont indiqué des responsables. Le sort des personnes à bord n'était pas immédiatement connu. «Nous nous efforçons de rejoindre le site de l'accident par air et à pied. Mais la météo complique les opérations de secours», a déclaré à l'AFP le directeur de l'aéroport de Kathmandu, Raj Kumar Chettri.

