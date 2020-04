Un homme armé fait au moins 13 morts

Un homme armé a tué au moins 13 personnes, dont une policière, pour une raison encore indéterminée dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse (Canada), lors de la pire tuerie qu'ait connu le Canada depuis 30 ans.

L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a trouvé la mort lors de son arrestation à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province de l'est du Canada, a indiqué la police. Il a notamment emprunté une voiture semblable à celles de la police et semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances et pour une raison encore mystérieuses.

«Je ne peux pas vous donner le détail ce soir mais il y a plus de 10» morts, a indiqué le responsable des enquêtes criminelles de la police fédérale de Nouvelle-Écosse Chris Leather, lors d'une conférence de presse à Dartsmouth, soulignant que l'enquête était encore à une phase préliminaire.

#BREAKING RCMP Commissioner Brenda Lucki has confirmed to CBC News that the number of people killed in the Nova Scotia shooting is at least 13.



That does NOT include the suspect, who is also dead.