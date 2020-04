Un homme armé fait au moins 16 morts

Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse (Canada), lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connu le Canada.

L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a trouvé la mort lors de son arrestation à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province de l'est du Canada, a indiqué la police. Il a notamment circulé à bord d'une voiture semblable à celles de la police, portant au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances et pour une raison encore mystérieuses qui ont choqué le pays, où les fusillades de masse sont rares.

La responsable nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), Brenda Lucki, a indiqué à plusieurs chaînes que le bilan était d'au moins 13 morts, avant d'annoncer en milieu de soirée un nouveau bilan d'au moins 16 morts, en plus du tueur, selon la chaîne publique CBC.

#BREAKING RCMP Commissioner Brenda Lucki has confirmed to CBC News that the number of people killed in the Nova Scotia shooting is at least 13.



That does NOT include the suspect, who is also dead.