Un homme ouvre le feu sur des migrants à Macerata

Un homme a ouvert le feu sur des passants samedi à Macerata, dans le centre de l'Italie, blessant six personnes, dont quatre migrants d'origine africaine au moins, rapporte la presse italienne. Un tireur présumé a été arrêté, selon la police.

Le maire de la ville, située à 200 km à l'est de Rome, a invité la population à rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. «Il y a un homme armé, dans une voiture, qui tire dans la ville», dit Romano Carancini dans un communiqué posté sur Facebook.

Per ragioni di sicurezza il sindaco Romano Carancini invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata.