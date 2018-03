Un homme se fait exploser devant l'uni à Kaboul

Afghanistan Une voiture piégée a explosé samedi dans la capitale afghane, faisant au moins trois morts et plusieurs blessés. Plus...

Afghanistan Un kamikaze à pied s'est fait exploser vendredi dans un quartier chiite de Kaboul, tuant au moins sept personnes, a-t-on appris auprès de responsables afghans. Plus...

Afghanistan Une voiture-suicide a percuté un convoi de l'ambassade d'Australie vendredi matin dans l'est de Kaboul, faisant au moins un mort, un enfant de 12 ans, et 22 blessés. Plus...