Un hôtel de glace pour touristes givrés

Chaque année, des curieux font le déplacement à Jukkasjärvi, en Laponie suédoise. Ils viennent admirer et loger dans le désormais célèbre palais de glace, avec ses multiples dômes, arcades et salles voûtées. C'est non seulement le plus grand du genre dans le monde mais aussi le premier.

L'idée a été lancée en 1990, à l'occasion d'une exposition d'art, mais le palais de glace a accueilli ses premiers visiteurs en 1992. En effet, la ville ne pouvait accueillir tous ses visiteurs et certains ont accepté de dormir dans l'ouvrage de glace dans des sacs de couchage. Face aux commentaires ravis après cette première expérience, le site a ensuite été transformé en hôtel.

L'établissement, ouvert de décembre à avril, ne résiste pas au printemps et il est reconstruit à chaque hiver avec plus de 30'000 tonnes de neige et 5000 tonnes de glace. Des blocs de deux tonnes de glaces sont extraits du fleuve voisin en mars et conservés dans des entrepôts. La construction démarre ensuite à l'automne.

L'ouvrage de glace est aussi vert puisqu'il est alimenté par des énergies renouvelables. Il comporte traditionnellement 16 suites et 49 chambres, avec un bar et une chapelle. Et il est bel et bien équipé d'alarmes incendie au cas où les oreillers ou les affaires des clients devaient prendre feu.