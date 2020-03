Un hôtel s'effondre, 70 personnes sous les décombres

L'hôtel, qui comprend 80 chambres, avait récemment été converti en installation de quarantaine pour des personnes ayant été en contact avec des patients contaminés par le nouveau coronavirus, selon le journal Le Quotidien du Peuple.

L'hôtel Xinjia, situé dans la ville de Quanzhou, s'est écroulé vers 19h30 (12h30 en Suisse) et environ 23 personnes avaient pu en être évacuées vers 21 heures, selon un communiqué du gouvernement local.

Selon l'agence de presse Xinhua, des équipes de sauveteurs étaient toujours sur les lieux.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV