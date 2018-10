Un hublot se fissure, l'avion atterrit d'urgence

La compagnie Icelandair a indiqué sur son site que son vol 688 avait dû être détourné sur Bagotville, «à cause d'un problème technique». Un passager, Harrison Hove, a précisé sur son compte Twitter que le pilote avait dû poser son avion à Bagotville à cause d'une fissure apparue en plein vol dans une vitre du poste de pilotage de l'appareil. Harrison Hove ajoute avoir appris auprès d'un employé d'Icelandair que la fissure mesure une vingtaine de centimètres.

L'appareil effectuait une liaison entre Orlando, aux Etats-Unis, et l'aéroport de Keflavik en Islande. Il transportait 155 passagers et sept membres d'équipage, selon le journal local «Le Quotidien».

. @Icelandair flight that made emergency landing in Bagotville, Quebec, Canada is deplaning finally. This is the setup. #orlando #reyjkavik #iceland #aviation pic.twitter.com/6MdySKvhBM

Les passagers ont dû attendre l'arrivée d'un douanier avant de pouvoir quitter l'appareil. L'aéroport de Bagotville, situé à quelque 200km au nord de Québec, ne reçoit pas normalement de vols internationaux.

An icelandair mechanic sitting in front of me says the shatter was “spectacular.” Prob meant significant? He was brought to cockpit and said the shattering was significant, main crack estimated at 20cm. pic.twitter.com/hsRMiKVZJh