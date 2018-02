Un immeuble incliné à 50° inquiète les secours

Des dizaines de répliques sismiques ont frappé jeudi la ville d'Hualien, à Taïwan, où le bilan du séisme qui a frappé mardi soir cette ville de 100'000 habitants s'établit désormais à au un moins dix morts. Les autorités recensent aussi 270 blessés et sept disparus.

Les répliques compliquent les opérations de sauvetage dans ce port pittoresque de la côte orientale, l'une des destinations touristiques les plus courues de Taïwan. Les secouristes poursuivent toutefois leurs efforts dans un immeuble penchant dangereusement pour retrouver d'éventuels survivants.

Sous l'effet de la secousse principale, les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés sur eux-mêmes, laissant la structure inclinée à 50 degrés, et menaçant de s'effondrer à tout moment. Cet ensemble, appelé Yun Tsui, qui abritait également un restaurant, des commerces et un hôtel, était toujours jeudi la priorité des sauveteurs qui ont inlassablement continué dans la nuit à entrer dans le bâtiment.

Parmi les blessés figurent des ressortissants de la Chine continentale, du Japon, de Corée du Sud, de Singapour et de la République tchèque. Quelque 40'000 habitations ont été privées d'eau et 1900 d'électricité.

Le tremblement de terre, qui a frappé la région mardi peu avant minuit, avait une magnitude de 6,4. Son épicentre a été localisé à environ 22 km au nord-est de la ville, à une profondeur de moins d'un kilomètre, a déclaré l'institut américain de veille géologique (USGS).

