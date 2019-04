Un immeuble soufflé par une violente explosion

Un bâtiment du centre-ville de Dur­ham, en Caroline du Nord, s’est partiellement effondré mercredi après l’explosion d’une conduite de gaz. L’accident a fait au moins un mort et une quinzaine de blessés, dont un pompier, selon les médias américain. Plusieurs d'entre eux seraient dans un état grave.

Un témoin, cité par CNN, a décrit une scène ressemblant à une zone de guerre, où les premiers intervenants se précipitent afin de transporter les victimes en lieu sûr. Un autre a indiqué que la moitié du quartier avait été détruite, tandis qu'un employé travaillant dans une société située à deux pâtés de maisons de là a raconté que les fenêtres des bureaux avaient volé en éclat et qu'il y avait des gravats et de la poussière partout.

L'explosion s'est produite vers 10h, alors qu'une entreprise creusait un trou dans un trottoir. L'engin aurait alors buté sur la conduite. Les secours étaient en train de faire évacuer la zone quand la déflagration s'est produite, relate CNN.

